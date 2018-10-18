اعتقالات متواصلة وتغيير أسماء شوارع باسطنبول انتقاماً من غولن

فى إطار حملتها للقضاء على أتباع فتح الله غولن، اعتقلت السلطات التركية طلابا وإداريين وأكاديميين فى 4 جامعات وسط أسطنبول بحجة الاشتباه بصلتهم بغولن.

كما شنت حملة لتغيير أسماء الأماكن والشوارع لمجرد ارتباطها بشخصيات أو أماكن خاصة بالداعية الذى تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل قبل أكثر من عامين.

فقدأشارت صحيفة حرييت التركية الموالية للحكومة إلى أن مجلس بلدية أسطنبول قرر تغيير أسماء 90 شارعا،

وقال رئيس مجلس البلدية إنها ” قد تكون مرتبطة بجماعة غولن” .

وزعمت الصحيفة أن قرار تغيير كل هذه الأسماء من شأنه أن يسهم فى إرساء الأمن المجتمي ، على حسب إدعائها.

وعلى صعيد حملة القمع ذاتها، ذكرت شبكة (إن. تي. في) الإخبارية التركية أن قوات الأمن فى أسطنبول شنت حملات مداهمة أمس الاربعاء وألقت القبض خلالها على طلاب وإداريين وأكاديميين فى اربع جامعات وسط المدينة لصلتهم بغولن، كما اعتقلت الشرطة فى وقت سابق 22 طالبا وإداريا فى جامعتى اسطنبول وسكاريا للأسباب ذاتها.