بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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1217 أغنية .. أرَّخت مراحل ومحطات مفصلية في مسار ثورة ٢٣ يوليو

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