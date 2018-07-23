بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
أهم العناوين
جرينتش+2 07:29
نتنياهو يفضح، دون قصد، عمالة اصحاب الخوذ البيضاء في سوريا لامريكا واسرائيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني