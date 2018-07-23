في تصعيد سياسي خطير .. تبادل التهديدات بالويل والثبور وعظائم الامور بين الرئيسين روحاني وترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: “للرئيس الإيراني روحاني: لا تهدد أبدا الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستعاني من عواقب لم يسبق لأحد أن عانى منها من قبل”.

وأضاف ترامب “لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!”.

هذا وقد رد العميد غلام حسين غيب برور، قائد قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني، على “التحذيرات” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إسنا، عن برور قوله إن “تصريحات ترامب ضد إيران حرب نفسية”، في معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه إيران، عبر موقع تويتر.

ووصف برور رغبة ترامب بالإقدام على خطوة ضد إيران بـ”الخطأ”، وشدد على عدم تراجع طهران عن قيم الثورة.

ورأى أن “الولايات المتحدة لن تتوقف حتى القضاء على إيران”، وتوعد بأن “الشعب والقوات المسلحة سيقاومان الأعداء”.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن الرئيس روحاني حذر نظيره الأمريكي ترامب امس الأحد من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا ”ينبغي أن تعلم أمريكا… الحرب مع إيران هي أم كل الحروب“.

وتواجه إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات وشيكة بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين ”يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم“.

وقال ”ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب“.

وأضاف ”لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران“ في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أمريكية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.

وفي واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون مطلعون لرويترز إن إدارة ترامب أطلقت حملة من الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت بهدف إثارة الاضطرابات والضغط على طهران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.

وسخر روحاني من تهديد ترامب بإيقاف صادرات النفط الإيرانية قائلا إن إيران تتمتع بموقع مهيمن في الخليج ومضيق هرمز، الممر الرئيسي لشحن النفط.

ونقلت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله ”كل من يفهم في أصول السياسة لا يقول سنوقف صادرات النفط الإيرانية… لطالما تكفلنا بضمان أمن الممر المائي في المنطقة عبر التاريخ“.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد أيد يوم امس الاول السبت تصريح روحاني بأن إيران قد تمنع صادرات النفط الخليجية إذا ما تم إيقاف صادراتها.

وجاء تهديد روحاني الواضح الشهر الجاري بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على محاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.

وهدد مسؤولون إيرانيون من قبل بإغلاق مضيق هرمز ردا على أي تحرك عدواني من جانب الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، حذر قائد عسكري إيراني كبير من أن الحكومة الأمريكية ربما تستعد لغزو إيران.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الجنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش قوله ”لا يمكن التنبؤ بتصرفات العدو“.

وأضاف ”وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية لا تتحدث فيما يبدو عن تهديد عسكري فإن معلومات محددة تشير إلى أنها تحاول إقناع الجيش الأمريكي بشن غزو عسكري“.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هاجم الحكومة الإيرانية في وقت سابق، واصفا إياها بالـ”مافيا التي تدير إيران”.

وقد تتراجع صادرات النفط الإيرانية ما يصل إلى الثلثين بحلول نهاية العام بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مما سيضع أسواق النفط تحت ضغط هائل بسبب نقص الإمدادات في دول أخرى.

وكانت واشنطن تخطط في بادئ الأمر لإغلاق أسواق النفط العالمية تماما في وجه إيران بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وطالبت الدول الأخرى بالكف عن شراء الخام من طهران بحلول تشرين الثاني.

لكن الولايات المتحدة خففت من موقفها بعض الشيء منذ ذلك الحين قائلة إنها قد تمنح استثناءات من العقوبات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية على نحو خاص.