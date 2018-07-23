في الذكرى الـ66 .. معلومات اولية مختصرة عن ثورة 23 يوليو الناصرية المجيدة

في مثل هذا اليوم عام 1952، قامت ثورة 23 يوليو، التي بينت أعظم ملامح التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وجيشه الوطني، من أجل الإطاحة بالعهد الملكي؛ بهدف بناء نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، ورغب الضباط الأحرار بعد الإطاحة بالملك فاروق الأول، في بناء نظام يحقق الكرامة الوطنية وتحقيق إنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

في ذلك اليوم استيقظ الملايين من المصريين، على بيان الثورة الأول، الذي تلاه البكباشي محمد أنور السادات آنذاك، بعد أن تمكن الضباط الأحرار من السيطرة على المرافق الحيوية، ومنها الإذاعة، وكافة مقاليد أجهزة الدولة.

في الذكرى الـ66 ترصد «المجد”15 معلومة تهمك عن ثورة 23 يوليو:

1- كانت حركة قام بها ضباط شباب في الجيش المصري اطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الأحرار»؛ للإطاحة بالملك فاروق، ومن ثم إنهاء العهد الملكي.

2- ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبد الناصر، بعد حرب 1948 التي أدت إلى هزيمة الجيش المصري فيها واحتلال فلسطين.

3- ضم تنظيم الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وعبد الحكيم عامر، ويوسف صديق، وحسين الشافعي، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محيي الدين، وزكريا محيي الدين، وكمال الدين حسين، وعبد اللطيف البغدادي، وعبد المنعم أمين، وحسن إبراهيم.

4-قام التنظيم بانقلاب مسلح أبيض، ونجح في السيطرة على المرافق الحيوية في البلاد.

5-أُذيع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وحمل مضمونه 6 مبادئ قامت من أجلها الثورة.

6-من مبادئ الثورة: القضاء على الاقطاع، والاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة، وإقامة جيش وطني قوي.

7-حظيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمرارة والمعاناة.

8-أجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد.

9-في 26 يوليو 1952، تم ترحيل الملك وأسرته إلى إيطاليا على متن يخته الخاص «المحروسة».

10-تم تشكيل مجلس وصاية على العرش، لكن إدارة الأمور فعليا كانت في يد قيادة الثورة المشكلة من 13 ضابطا برئاسة محمد نجيب.

11-كلف مجلس قيادة الثورة علي ماهر باشا بتشكيل وزارة جديدة بعد استقالة وزارة الهلالي.

12-بعد نجاح الثورة تم حل الأحزاب وإلغاء دستور 1923، والالتزام بفترة انتقالية حددت بثلاثة سنوات ليقوم بعدها نظام جمهوري جديد.

13-في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية، وتم إعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية.

14-تم تحديد إقامة محمد نجيب في منزله، ثم تولى «عبد الناصر» حكم مصر من 1954 حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970.

15-اتبع «ناصر» المنهج الاشتراكي في حكمه وأمم المصانع والشركات الكبرى في 1961.