بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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في الذكرى الـ66 .. معلومات اولية مختصرة عن ثورة 23 يوليو الناصرية المجيدة

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