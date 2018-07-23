بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
أهم العناوين
جرينتش+2 07:51
فشل المحاولات السعودية في اضعاف الوصاية الاردنية على الاماكن المقدسة بالقدس.. والرفض المقدسي بالمرصاد 

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني