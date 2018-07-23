طبيب اردني يجري اول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط

أجرى مستشار العقم وأطفال الانابيب الدكتور ايمن الصمادي عضو مجلس نقابة الاطباء اول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط لمريضة أردنية على رأس فريق جراحي سويدي ولبناني في أحد مستشفيات بيروت اخيرا.

وقال الدكتور الصمادي ان المريضة كانت تعاني من عدم وجود رحم لأسباب خلقية، وكانت تبحث عن فرصة للحمل الا ان عدم وجود الرحم منعها من ذلك، مضيفا ان الرحم الذي تمت زراعته اخذ من والدة المريضة، وهي الطريقة الاسلم لمثل هذه الحالات.

وحسب بيان صحفي من نقابة الاطباء، اوضح الصمادي ان المريضة خضعت لمرحلة علاج حثيثة تحت اشرافه، وهي حاليا تنتظر فترة النقاهة اللازمة قبل اجراء عملية زرع الاجنة المخزنة أصلا للمريضة والمأخوذة من مبيضها.

وبين ان عدد حالات زراعة الرحم التي أجريت في العالم لغاية الآن لم يتجاوز العشرين، وكانت المريضة الاردنية هي الأولى التي تجرى لها مثل هذه العملية على مستوى المنطقة.

واعلن الصمادي عن تشكيل فريق اردني بقيادته لاجراء مزيد من هذه العمليات مستقبلا، لمنح الامل للكثير من السيدات اللواتي يسعين للحمل الطبيعي، وان هذه العملية المعقدة ستكون المستقبل لمثل هذه الحالات.

يذكر ان الدكتور الصمادي عمل رئيسا لاختصاص العقم في الخدمات الطبية الملكية، ويحمل شهادة الزمالة الاميركية في امراض النسائية والتوليد وشهادة زمالة الكلية الملكية البريطانية في امراض النسائية والتوليد.