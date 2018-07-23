بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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تعقيباً على “قانون القومية”.. الموسيقار العالمي دانيال بارنبويم يعلن انه يشعر بالعار لكونه إسرائيلياً

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