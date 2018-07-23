بعد تشديد الرقابة..ضبط اعتداء كبير على خطوط المياه جنوب عمان

ضبطت كوادر شركة مياه الاردن (مياهنا) اثناء حملاتها التفتيشية، اعتداء كبيرا على احد الخطوط الناقلة الرئيسية لتزويد مزارع وبرك زراعية في منطقة ام رمانة السامك، جنوب عمان.

وقالت وزارة المياه والري، في بيان صحفي اليوم، ان شركة مياه الاردن وضمن البرنامج التفتيشي في مختلف المناطق ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه ضبطت الاعتداء في منطقة ام رمانة جنوب عمان حيث تبين قيام المعتدي بسحب خط قطر (5ر1) انش مسحوب من خط رئيسي قطر 300 ملم لتزويد بئر بمساحة 150 مترا مكعبا وبركة زراعية تتسع لأكثر من 500 متر مكعب داخل مزرعتين بمساحة تزيد على 50 دونما مزروعة بزراعات صيفية ومروية بواسطة رشاشات مياه على مدار الساعة وكذلك تركيب خط لتعبئة المياه وبيعها للمزارع المجاورة ، لافتة الى انه تم فصل الاعتداء واصلاح الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لجلب المعتدين بعد تحديد صاحب المزرعة ومنفذ الاعتداء وتقديمهم للقضاء ومازال التحقيق جاريا.

واضاف البيان، ان المياه المسحوبة كانت تؤثر بشكل كبير على حصص المواطنين من مياه الشرب وخاصة في مناطق جنوب العاصمة، مؤكدة ان الوزارة وشركاتها ستواصل حملاتها لوقف كافة اشكال الاعتداء على مصادر المياه وتأمين المواطنين بحصص المياه العادلة.