بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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جرينتش+2 07:29
إحباط عملية تهريب مخدرات لدولة مجاورة والقبض على المهربين

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