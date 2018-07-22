فضيحة ..تسجيلات جنسية لقيادات حزب أردوغان بحوزة الداعية أوكتار

نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة عن الكاتب التركى عبد الرحمن ديليباك، إن الداعية التركى المثير للجدل عدنان أوكتار لديه تسجيلات عبارة عن فضائح جنسية ضد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يعتبر ذراع جماعة الإخوان فى تركيا.

وأضاف الكاتب التركى إن أوكتار يحتفظ بأرشيف لم يصل إلى يد المسؤولين فى الوقت الحالى، لكن من المحتمل استخدام ذلك الأرشيف لابتزاز بعض المسئولين قائلا: “تبين أن الأرشيف تم تخزينه فى الخارج، ولكن من الممكن أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأجنبية محتويات ذلك الأرشيف، أو من الممكن استخدامها بغرض الابتزاز، مشيرا إلى خطورة ما ستتسبب تلك التسجيلات من مشاكل لحزب العدالة والتنمية.

كانت قوات الأمن التركية قد شنت عملية أمنية صباح 11 تموز الجارى على أماكن تابعة لأوكتار وألقت القبض على 187 شخصا من جماعة عدنان أوكتار متهمة إياهم بـ 31 جريمة مختلفة، من بينها الاتجار بالأطفال والدعارة وقررت المحكمة استمرار حبس 168 منهم مع أوكتار، ونقلوا إلى سجن سيليفري بإسطنبول. ومن المنتظر نقل عدنان أوكتار إلى سجن أدرنة المجاور لإسطنبول.