بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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ظاهرة غريبة .. ذكور الغربان تودع الاناث الميتة بممارسة الجماع معها

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