شوارع ومدارس وميادين في معظم الدول العربية والافريقية تفخر بحمل اسم عبد الناصر

اينما يممت وجهك في عموم الوطن العربي، وفي عدد كبير من الدول الآسيوية والافريقية ولامريكية اللاتينية، وجدت اسم جمال عبد الناصر ماثلا امامك على لوحة مسجد او مدرسة او شارع او ميدان او قاعدة نصب تذكاري وتمثال .

ففي القاهرة هناك مسجد جمال عبد الناصر الذي يعتبر أحد ابرز مساجد مدينة القاهرة الحديثة الشهيرة، حيث يقع بمنطقة كوبري القبة بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية وجامعة عين شمس، وهو يضم ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنوياً، وفي عام 1965 أمر عبد الناصر باستكمال المشروع، وأشرف شخصياً على إعداده وتجهيزه على الطراز العربي الحديث .

وهناك في مصر أيضا شارع جمال عبد الناصر بجسر السويس.

الإمارات

وتحديدا في مدينة الشارقة يقع شارع جمال عبد الناصر التجاري الشهير.

الكويت

جار العمل على تنفيذ طريق عبد الناصر والذي يعتبره المسئولون في الكويت من المشاريع الحيوية كونه يخدم العديد من المناطق السكنية التي تحاذي المشروع بما فيها العديد من المؤسسات التعليمية كالجامعة، وكذلك المؤسسات الصحية والمستشفيات وجهات حكومية عدة، بالإضافة إلى المناطق السكنية الأخرى.

فلسطين

هناك في مدينة البيرة جامع جمال عبد الناصر، اما متنزه جمال عبد الناصر فهو يقع بمدينة نابلس، ويعتبر من أهم وأشهر المتنزهات العامة في المدينة، والمتنزه يقع إلى الغرب من دوار نابلس.

الأردن

في قلب عمان، وتحديداً في منطقة العبدلي، يقع ميدان جمال عبد الناصر أو “دوار الداخلية” ، وهو ويربط بين مناطق جبل الحسين والعبدلي وشارع الاستقلال والمدينة الرياضية والشميساني وجبل عمان، ويعتبر أحد شرايين الحياة الرئيسية فيها.

وقبل أن يتم تغيير الاسم إلى ميدان جمال عبد الناصر نسبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان الميدان يسمى دوار الداخلية نظراً لوجود وزارة الداخلية في الميدان قبل أن تنتقل إلى مكان قريب ويصبح مقرها السابق مقر محافظة العاصمة..

ليبيا

يوجد فى بنغازى شارع جمال عبد الناصر وهو أهم شوارع وسط المدينة وأطولها، حيث توجد بالشارع بعض المؤسسات الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي والإدارة العامة للجوازات والجنسية وقصر المنار ومجمع الخدمة العامة، شركة ليبيا للتأمين، مكتبة مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، مدرسة شهداء يناير الثانوية وهي أقدم المدارس الثانوية بالمدينة إضافة لمقر صندوق الضمان الاجتماعي، كما يوجد به نصب حجري عبارة عن منحوتة تمثل “الصداقة الإيطالية – الليبية”.

وتنتشر المحال التجارية في الشارع الذي يزدحم بالرواد ليلاً وتتفرع منه وتطل عليه عدة شوارع وميادين مثل ميدان الشجرة وشوارع عمرو بن العاص وعمر المختار، وشارع مصراتة.

تونس

في قلب تونس يوجد شارع جمال عبد الناصر من أهم الشوارع الرئيسية تحيط به ساحة الاستقلال وشارع الحبيب بورقيبة وشارع الجزائر. ولا توجد به مؤسسات مهمة عدا السفارة الإيطالية وكان معروفا من قبل بشارع الصادقية نسبة إلي المدرسة الصادقية وذلك في بداية الاستقلال ثم حمل اسمه الحالى جمال عبد الناصر.

بيروت

هناك نصب تذكارى للزعيم الراحل في بيروت،وكان هناك تمثال له في بعلبك قبل ان يهدمه الحاقدون.

إفريقيا

لا توجد عاصمة في إفريقيا إلا وبها شارع أو ميدان أو تمثال يحمل اسم الزعيم جمال عبد الناصر ،.ففي غينيا توجد جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة الغينية كوناكري ، وهي أول جامعة تحمل اسمه في القارة الإفريقية، وهى أكبر جامعة في غينيا.

امريكا اللاتينية

في فنزويلا، وتحديداً في قلب ميدان العاصمة كاراكاس ينهض تمثال نصفي للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.