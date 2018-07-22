تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبي  ومبلغ مالي لأصحابه في الزرقاء

كرّم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح مفلح اللوزي اليوم الاحد سائق التكسي عصام العقرباوي من محافظة الزرقاء، بعد ان قام باعادة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي الى اصحابه، بحضور مدير مكتب الهيئة في محافظة الزرقاء المهندسة لبنى عبدالهادي.

وأكد اللوزي اعتزازه بسائقي التكسي الاصفر الذين يمثلون امانة الوطن، وتجسد مكانتهم في قطاع التكسي اهمية عظمى لقطاع النقل في المملكة، وأمانتهم محل فخر واعتزاز جميع العاملين في القطاع، لافتا إلى اهمية قطاع التكسي باعتباره رافدا هاما للاقتصاد الوطني.

وقال ان الامانة متجذرة في نسيج المجتمع الاردني وقد اعتدنا هذه الخصلة الطيبة في العاملين على السيارات العمومية، وقد سبق ان التقينا بسائق تكسي اعاد مبلغ 24 الف دولار لاحد زوار المملكة .

واكد استمرار المواقف المشرفة للعاملين على سيارات التكسي الاصفر والاستمرار باعادة الامانات لاصحابها لما لذلك من اثر طيب على مكانة واخلاق العاملين في هذا القطاع.