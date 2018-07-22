بعد افتضاح عمالتهم.. إجلاء 800 ناشط في “الخوذ البيضاء” من سوريا للاردن بمساعدة الجيش الاسرائيلي

اعلن جيش الاحتلال صباح اليوم، الأحد، أنه “نفذ عملية ليلية” نقل خلالها حوالي 800 عنصر من (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وتم نقلهم برا إلى الأردن، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن عملية النقل تمت بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وبمراقبة الأمم المتحدة وأنه تم نقلهم إلى الأردن ومن هناك سيتم استيعابهم في بريطانيا أو ألمانيا أو كندا.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أنه “تم إجلاء الناشطين تحت رعاية الأمم المتحدة بعد مفاوضات بين الحكومة السورية والحكومتين الأميركية والروسية”.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن “عملية الإخلاء بدأت حوالي الساعة 9:30 من مساء السبت”، وأوضحت أن “أعضاء الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبروا المناطق الحدودية في الجولان السوري إلى الطرف المحتل إسرائيليًا بمراقبة ممثلي الأمم المتحدة، وتم نقلهم إلى الأردن.

وكانت ثلاث دول غربية، هي بريطانيا وألمانيا وكندا، قدمت تعهدا خطيًا ملزما قانونيًا، بإعادة توطين السوريين الـ800 خلال فترة زمنية محددة “بسبب وجود خطر على حياتهم”، لم تحدده.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قد اعلنت منذ يوم الأربعاء الماضي.، أن الخارجية الروسية لم تتفاجأ من إمكانية إجلاء الدول الغربية لأعضاء “الخوذ البيضاء” من سوريا، الذين قد يكون من بينهم أشخاص مرتبطون بالإرهاب.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: “تواترت معلومات في الأسبوع الماضي من خلال العديد من القنوات، تفيد بأن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، واضعين في اعتبارهم التطورات على الأرض، يخططون لإجلاء نحو ألف من “الخوذ البيضاء”، الذين يزعمون بأنهم معرضون لانتقام السلطات التي توسع سيطرتها تدريجيا على كل الأراضي السورية. ما يفعله الشركاء الغربيون لا يدعو للاندهاش”.