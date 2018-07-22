السيسي يثني على عبد الناصر ورفاقه ويشيد بانجازات ثورة ٢٣ يوليو المجيدة 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل غدا بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة التى غيرت واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية فى جميع الاتجاهات لتضع هذا البلد على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطنى لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الرئيس المصري، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية فى الكلية الحربية: “امتد تأثير ثورة يوليو ليتجاوز حدود الإقليم وتصل أصداء الثورة إلى جميع أرجاء المعمورة”.

كما أثنى السيسي، على أبطال ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلًا: “فى عيد ثورة يوليو المجيدة، نذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أيديهم من أجل هذا الوطن الغالى، ونذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة الذى اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذى بذل حياته فى سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، والرئيس الراحل محمد نجيب الذى لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى فى لحظة دقيقة وفارقه”.

وأكد الرئيس فى كلمته، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيل بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة وإن هذه الراية لن تنكس أبدا.

واضاف يقول: ” ان شعب مصر العظيم يبقى عظيماً مهما يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا، من تحقيق الاستقلال الوطنى، وبدء محاولات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرورا بالحروب من أجل الارض وقضايا الأشقاء، وكان الشعب المصرى دوما على قدر هذه المسؤوليات العظيمة مصححا لمساراته، وقد ظل ثابتاً على قيم الانتماء والولاء للوطن المقدس الذى يعلو ولا يعلى عليه”.

وكان الرئيس السيسي، قد اصدر قراراً بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وجاء ذلك القرار فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر امس السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.