بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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جرينتش+2 07:53
السيسي يثني على عبد الناصر ورفاقه ويشيد بانجازات ثورة ٢٣ يوليو المجيدة 

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