بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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جرينتش+2 07:54
ابرزهم ام كلثوم والعندليب واحمد مظهر ومحمد فوزي ..الفنانون يساندون ثورة يوليو

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