أشرف زكي يصرح ان حالة جميل راتب الصحية مستقرة  

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، استقرار الحالة الصحية للممثل جميل راتب، بعد تعرضه لوعكة صحية، يوم الخميس الماضي، احتجز على إثرها في العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

:قال زكي في تصريحات صحفية : إن راتب يحظي بعناية طبية فائقة، ويخضع لفحوصات طبية منذ لحظة دخوله، مضيفاً: “ادعوا له”.

ومن جانبه قال هاني التهامي، مدير أعمال جميل راتب، إنه فوجيء بانخفاض ملحوظ في نبرة صوته عند الحديث، وذلك بعد إصابته بنزلة برد في الأيام الماضية، مشدداً على أن حالة راتب جيدة ومستقرة، ولكن لم يتحدد بعد موعد مغادرته المستشفى.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي زارت جميل راتب، وطالبت الأطباء بالاهتمام بحالته الصحية، باعتبار أنه أحد رموز الفن والإبداع في مصر.