رواية “ميرامار” تتحول الى مسلسل مطول للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل

أكد المنتج هانى أسامة، أنه استقر رسميا على تقديم رواية “ميرامار” لحامل جائزة نوبل نجيب محفوظ، فى عمل درامى يعرض فى رمضان 2019، مشيرا إلى أن الرواية ستكون مفاجأة كبيرة فى تحويل الروايات الأدبية لأعمال درامية، خلال الموسم المقبل، حيث بدأ أسامة فى التفاوض مع إحدى القنوات من الآن لشراء المسلسل وعرضه حصريا خلال الموسم.

وآشار أسامة إلى أنه حاليا فى مرحلة المفاوضات مع أحد المخرجين لإسناد مهمة الإخراج، حيث تتطلب الرواية مخرجا له رؤية بعيدة المدى كى يعيش العمل فى أذهان الناس لمدة طويلة، وهو ما دفع فريق العمل ببدء التحضيرات للمسلسل مبكرا.

وأوضح أسامة أنه عندما نوقع مع المخرج ونعلن عن اسمه، سنبدأ التوقيع مع الممثلين مباشرة، خاصة أن المسلسل يحمل الكثير من التفاصيل من حيث الديكورات وإدارة التصوير وخلافه.

يشار إلى أن المنتج هانى أسامة يحضّر حاليا لسلسلة أفلام “رجل المستحيل”، مع المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد.

يذكر أن رواية “ميرامار” قدمها المخرج كمال الشيخ فى عمل سينمائى عام 1969 لعبت بطولته الفنانة الراحلة شادية، يوسف وهبى، يوسف شعبان، عبد المنعم إبراهيم، ابو بكر عزت.