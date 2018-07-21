حكومة الرزاز تدخل امتحان الحسم باستعادة صاحب مصنع السجائر الهارب

انشغلت الاوساط الاعلامية والنيابية بقصة صاحب مصنع السجائر المغشوشة الذي غادر البلاد، عقب ضبط مصنعه.

فقد كتب النائب نبيل غيشان عبر صفحته على فيسبوك إن : “هروب صاحب مصنع السجائر قنبلة أنفجرت في وجهة الحكومة وستكشف قائمة كبيرة من الفاسدين وتطيح برؤوس.وتم ضبط هذه القضية في ٢٦نيسان ٢٠١٧ بعد ما تم تقديم شكوى من شركتي سجائر عالمية بتقليد علامتهما التجارية.وتم تقدير مبلغ التهرب الضريبي آنذاك بمبلغ ١٥٥ مليون.ولكن تم تخفيضها إلى ٥ مليون ،وإعادة الماكينات الأربع المضبوطة.وتم إعادة المصنع غير المرخص للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس. بعد ما قدم الزميل مصلح الطراونة معلومات حول القضية تم الضبط الجديد للمصنع، ولكن الشخص المعني غادر الى لبنان قبل يوم من الضبط. وهناك من قدم له المعلومات ليخرج مسبقا”.

“المعني يحمل الان الجنسية الأردنية واستعادته من لبنان يتم عبر إجراءات تنظمها اتفاقية الرياض لتسليم المطلوبين،قضية لا يسكت عليها”.

“شجاعة الحكومة والولاية العامة للرئيس عمر الرزاز على المحك،الملف كاملا يوجد لدى د. حيدر الزبن، و دولة الرئيس د. عمر الرزاز وعد اليوم بكشف كافة الحقائق ومحاكمة كل شخص متورط، ننتظر لنرى”.

كما تم تداول انباء هذه الواقعة اليوم السبت في عدد كبير من المواقع الالكترونية ومراكز التواصل الاجتماعي.. دخّن عليها لا تنجلي