بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
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جرينتش+2 07:57
اول خرق اسرائيلي لاتفاقية التهدئة التي انجزتها مصر بين اسرائيل والمقاومة بغزة

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