بعد فشل الحرب العسكرية.. الدولة الأميركية العميقة تشن حرباً اقتصادية شرسة على سوريا تستهدف اسقاط الاسد
أهم العناوين
جرينتش+2 07:55
الكاتب البريطاني روبرت فيسك يشرح كيف وصلت للارهابيين بسوريا أسلحة “صربية وبوسنية” كانت مخصصة للسعودية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني