القبض على عربي يبيع قطعاً اثرية وتماثيل ذهبية مزيفة بعمان

القى الأمن الوقائي القبض على شخص من جنسية عربية كان يقوم باستدراج المواطنين والاحتيال عليهم باستخدام مجموعة من القطع والتماثيل الذهبية والآثار المزيفة في العاصمة.

وقال مصدر امني، ان معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي العاصمة منذ حوالي أسبوعين بقيام عدد من الأشخاص باستدراج المواطنين والنصب والاحتيال عليهم عن طريق بيعهم تماثيل ذهبية وأحجارا كريمة وأثارا مزيفة وايهامهم بانها ذات قيمة تاريخية مقابل مبالغ مالية كبيرة في احدى مناطق وسط عمان، وقد بوشر بالتحقيق لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والقبض عليهم.

وأضاف المصدر أن التحريات وما تم جمعه من معلومات مكنت المحققين من تحديد هوية احد هؤلاء الأشخاص، وهو من جنسية عربية ومعرفة مكان إخفاء تلك القطع داخل منزل في وسط العاصمة، وبعد مداهمة وتفتيش المنزل القي القبض عليه وتم ضبط عدد من القطع والتماثيل المصنوعة من الذهب وبعض القطع الأثرية القديمة التي تبين لدى فحصها بانها مزيفة ولا تحمل اي قيمة تاريخية، وما زالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي الشركاء المتورطين.