استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
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جرينتش+2 11:44
غارات إسرائيلية على غزة اليوم وحماس ترد بالقذائف فيما يشبه الحرب المصغرة والمتكررة بين العدو والمقاومة

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