استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
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جرينتش+2 12:02
عمر الشريف.. دونجوان السينما العالمية الذي عاش حياتين : سعيدة وتعيسة

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