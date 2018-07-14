“حزب الله” يتهم واشنطن والرياض بعرقلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

اتهم “حزب الله” التدخلات السعودية والأمريكية بعرقلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وأعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، أن “التدخلات السعودية في تشكيل الحكومة لم تعد سرا، وباتت السبب الأول في رفع بعض الجهات السياسية المعروفة الهوية، سقف مطالبها وحصصها، وافتعال العراقيل والعقد الداخلية”.

وقال قاووق خلال رعايته حفل تخرج طلاب في مدينة بنت جبيل، إن “المطالب والعقد الخارجية الأميرية والأمريكية باتت معروفة ومفضوحة، كما الداخلية منها”، مشددا على أن “التأخير في تشكيل الحكومة يشكل استهدافا مباشرا للعهد ومصالح جميع اللبنانيين”.

وأوضح :”إذا كانت بعض الجهات الداخلية والسعودية تراهن على تعويض هزائمها في الانتخابات النيابية من خلال زيادة الحصص في الحكومة الجديدة، فهم واهمون، لأن المعادلات السياسية الداخلية هي أقوى وأكثر حساسية من أن يغيرها أي تدخل سعودي أو إملاءات خارجية”.