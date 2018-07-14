استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:02
“حزب الله” يتهم واشنطن والرياض بعرقلة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني