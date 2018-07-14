ترامب يتصرف كراعي ابقار ويكسر البروتوكول 3 مرات خلال لقاء ملكة بريطانيا

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البروتوكول الملكي في بريطانيا ثلاث مرات أثناء اجتماعه بالملكة “إليزابيث” أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” اليوم السبت، أن الملكة إليزابيث (92 عاما) اضطرت إلى انتظار ترامب لمدة نحو 15 دقيقة في ظل حرارة بلغت 27 درجة مئوية، بسبب تأخره في الوصول إلى المكان المقرر للقائهما في قلعة ويندسور (جنوب شرق).

وأضافت أن ترامب كسر البروتوكول للمرة الثانية عندما رفض الانحناء للملكة وفق التقاليد المحلية، واكتفى بمصافحتها، وكذلك اكتفت زوجته “ميلانيا” بمصافحة الملكة.

وبحسب المصدر نفسه، كسر ترامب البروتوكول للمرة الثالثة عندما دُعي لاستعراض حرس الشرف وأدار ظهره للملكة وسبقها في السير بشكل لافت.

ولقيت تلك التصرفات استهجانا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا، حيث وصفها البعض بأنها “وقاحة” و”عدم احترام”، وفق “ديلي ميل”.

وتزامنت مع زيارة ترامب الأولى لبريطانيا التي بدأها الخميس الماضي، موجة احتجاجات واسعة رفضا لسياساته.

وعلق ترامب على ذلك في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” قائلا، إن “تلك الاحتجاجات جعلته يشعر بأنه غير مرحب به”.