استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
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ترامب يتصرف كراعي ابقار ويكسر البروتوكول 3 مرات خلال لقاء ملكة بريطانيا

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