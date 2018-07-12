استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
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واشنطن، وقبلها لندن، وتعيدان للمرة الالف بحث إدراج «الإخوان» على لائحة الإرهاب

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