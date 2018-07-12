مواقع التواصل الاجتماعي “تخترع” مرضاً غريباً، ووزارة الصحة توضح الحقيقة

جددت وزارة الصحة التأكيد على ان ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول مرض جديد خطير تحت اسم SOL هو عار عن الصحة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي، انه لا يوجد مرض مسجل محليا او اقليميا او عالميا بهذا الاسم ما استوجب التوضيح انسجاما مع الامانة العلمية وموضوعية التوعية الصحية واستنادها الى الحقائق الطبية وليس التحذير المبني على الاشاعة.

واكد الازرعي ان هناك امراضا حقيقية وواقعية وليست من نسج الخيال يسببها التبغ بجميع اشكاله وتشكل خطرا داهما على الصحة العامة وصحة الافراد وسلامتهم .

واشار الى ان الوزارة تحذر من مخاطر التبغ واضراره على الصحة والامراض التي يسببها ومنها وفي مقدمتها امراض السرطان والقلب والتي ينتج عنها ملايين الوفيات سنويا حول العالم .