استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:04
كيف تحوّلت “غرفة الموك” إلى “غرفة الموت” التي ازهقت ارواح آلاف السوريين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني