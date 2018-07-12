حفاظا على سلامتهم .. إخلاء 22 شخصا من عمارة بمنطقة الغويرية في الزرقاء

أخلت كوادر الدفاع المدني في الزرقاء القاطنين في عمارة في منطقة الغويرية والبالغ عددهم 22 شخصا حفاظا على سلامة سكانها بسبب وجود تشققات بالجدران والسقف وظهور حديد التسليح ما يشكل خطورة على القاطنين .

وبين مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد عبدالهادي الصرايرة في تصريحات صحفية، أن سكان العمارة تقدموا بطلب كشف على المنزل، وبعد الكشف عليه تبين أن فيه تشققات وتصدعات واضحة تستدعي إخلاءه .

وأكد أن القاطنين لن يتمكنوا من العودة إلى العمارة إلا بعد التثبت من صلاحية وسلامة المنزل من قبل اللجان الفنية المختصة، مشيرا الى أن هناك لجنة مشكلة من قبل جهات فنية وهندسية خبيرة بمجال الكشف على المباني القديمة.