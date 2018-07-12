النقابات المهنية والاحزاب القومية واليسارية والاسلامية تتنادى لعقد ملتقى وطني مشترك للتحاور حول الشؤون العامة

صادق مجلس النقباء على التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها المجلس.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان التعديلات طالت معظم مواد النظام، وكانت نتيجة لاجتماعات متواصلة عقدتها اللجنة التي شكلها المجلس منذ نحو أسبوعين.

واشار الى ان النقابات ستقوم بتسليم الحكومة التعديلات خلال اجتماع المجلس باللجنة الوزارية المعنية بمناقشة التعديلات المطلوبة على النظام، والمتوقع أن يعقد بعد انتهاء جلسات مناقشة البرنامج الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة.

وقال ان المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النقباء للتباحث مع الأحزاب القومية واليسارية والاسلامية لعقد ملتقى وطني مشترك تحت إدارة مجلس النقباء.

واشار الى ان الأحزاب القومية واليسارية من جهة والاسلامية من جهة تقدمت بطلبات لعقد اجتماع للملتقى، وان اللجنة المشكلة ستبحث عن حل توافقي يجمع كافة الأحزاب تحت مظلة الملتقى الوطني كما جرت عليه العادة سابقا.

واكد العبوس ضرورة إعادة العمل ببنود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا لما فيها مصلحة البلدين ومواطنيها، معتبرا أنها تصب في صالح المواطن وتوفر سلع له ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.