العين الساهرة تلقي القبض على 5 لصوص سرقوا 370 الف دينار ومصاغ ذهبي من منزل

القي البحث الجنائي القبض على خمسة أشخاص قاموا بسرقة قاصة حديدية بداخلها 370 ألف دينار ومصاغ ذهبي قدر قيمته ب 30 ألف دينار من احد المنازل بمنطقة النزهة وسط العاصمة عمان.

وقال مصدر امني أن شخصا تقدم قبل أيام بشكوى بتعرض منزله للسرقة بعد دخول مجهولين أليه وسرقة قاصة حديدية من داخله تحتوي على مبلغ مالي يقدر ب 370 ألف دينار أردني ومصاغ ذهبي يقدر قيمته بما يقارب 30 ألف دينار أردني .

وأضاف انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة وتمكنوا من خلال التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه بارتكابهم للسرقة والقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمة أماكن تواجدهم وضبط بحوزتهم أجزاء كبيرة من المسروقات وجرى تسليمهم للقضاء.