استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:03
التنقلات في صفوف جهاز الامن العام ما زالت متواصلة       

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني