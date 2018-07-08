والدة الأسير الفلسطيني حسن سلامة ترد على رسالة والدة الاسير الاسرائيلي شاؤول ارون / فيديو

وجهت والدة القائد الأسير حسن سلامة، رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، طالبت فيها بإطلاق سراح ابنها والأسرى في سجون الاحتلال؛ لتنفيذ صفقة تبادل، مقابل الجنود الأسرى بغزة.

وفي رسالتها لنتنياهو قالت أم الأسير سلامة: “ابني حسن له معتقل 24 عاما، وأنا لم أره، وأنا مقعدة ومريضة، أريد أن أرى ابني، أخرج ابني، وكل الأسرى، ونحن نطلق سراح جنودكم”.

وشددت على أنه بدون إطلاق سراح حسن (من أبرز قادة كتائب القسام في سجون الاحتلال)، وباقي الأسرى، لن يخرج أسرى الاحتلال في غزة.

كما توجهت إلى والدة الجندي الأسير شاؤول أرون، التي وجهت مؤخرا رسالة لقائد حماس في غزة يحيى السنوار، بقولها: “لك 4 سنوات وأنت تتحسرين على ابنك، وأنا لي 24 سنة أتحسر على ابني، والآن أصبحت مقعدة، ونفسي ان أرى ابني”.

وأضافت “أخرجوا أبناءنا وبناتنا الأسرى لنخرج المساجين الجنود لدينا”.

وكانت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” أعلنت يوم 20 تموز 2014 أسرها جنديًّا إسرائيليًّا يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛، وأعلن جيش الاحتلال أنه قتل وفقدت جثته.