مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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والدة الأسير الفلسطيني حسن سلامة ترد على رسالة والدة الاسير الاسرائيلي شاؤول ارون / فيديو

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