مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جرينتش+2 10:58
مجزرة وظيفية في تركيا تقضي بعزل 18 ألف موظف قبل رفع قانون الطوارئ

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