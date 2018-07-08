مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جرينتش+2 11:38
قصة زواج نجلاء فتحي وحمدي قنديل، وطلاق بوسي ونور الشريف

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