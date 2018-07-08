سقوط رافعة على مبنى مجلس النواب يتسبب باضرار مادية وبعض الاصابات

ذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب أن نظام الطاقة الشمسية في المجلس تعطل جراء سقوط رافعة إنشائية.

وأوضحت في تصريح امس السبت أن سقوط الرافعة تسبب بأضرار جسيمة في نظام توليد الطاقة كما تسبب بأضرار بالغة في لوحات الطاقة الشمسية.

وأضافت أن الحادثة تسببت كذلك بتعطل أجزاء واسعة لشبكة الحاسوب، وإحداث أضرار كبيرة في أسوار المجلس الخارجية، والتسبب بتصدعات في مبنى الخدمات والحركة في المجلس.

وكانت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني ذكرت أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع حادث سقوط رافعة إنشائية يبلغ ارتفاعها 70 مترا على مركبة بمنطقة العبدلي، نتج عن الحادث عدة إصابات تم نقلها الى المستشفى.