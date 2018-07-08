مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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بعد غياب ٩ سنوات ..عاصي الحلاني يشعل ليل دمشق بحفل غنائي بهيج 

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