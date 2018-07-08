السعودية تتصدر الدول المستوردة للأسلحة من دول البلقان بغرض توزيعها على المسلحين بسوريا

تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسلحة والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان في العام 2016، بحسب تقرير أعد بطلب من الأمم المتحدة.

وبلغت مبيعات السلاح من دول غرب البلقان للسعودية، في عام 2016 حوالي، 118 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو (585.30 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة، مما جعل المملكة أكبر مشتر منفرد في المنطقة، ليس لاستخدامها الذاتي فقط ، بل للتوزيع ايضاً على الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن.

اما باقي مبيعات السلاح فقد ابتاعتها عدة دول منها أفغانستان والجزائر والعراق وتركيا والولايات المتحدة.

وحلت صربيا في المركز الأول في صادرات المنطقة للسلاح في 2016 إذ وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 406 ملايين يورو، تلتها البوسنة بـ 104.3 مليون يورو، وشغلت ألبانيا التي باعت أسلحة بقيمة 1.28 مليون يورو المرتبة الثالثة.

يذكر أن دول غرب البلقان (صربيا والبوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وكوسوفو وألبانيا)، باستثناء ألبانيا كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة التي كانت مصدرا رئيسا للسلاح في العالم.