مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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الارهاق والتوتر وقلة النوم تزيد شعور الانسان بالجوع  

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