مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جرينتش+2 10:57
الاحتلال يضع كرفانات شرق القدس تمهيدًا لتهجير سكان الخان الأحمر

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