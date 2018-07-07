“مجتهد” : إسرائيل زودت السعودية بأسلحة محرمة دولياً لتجريبها في اليمن

كشف المغرد الشهير “مجتهد”، عن تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي، للحكومة السعودية، بأسلحة محرمة دوليا.

وأكد “مجتهد” ما ورد في تقرير لصحيفة “الخليج أونلاين”، عن تزويد تل أبيب، للرياض بقنابل وصواريخ محرمة دوليا، بهدف تجريبها في حرب اليمن.

وقال “مجتهد”: “مصادر مجتهد تؤكد ما جاء في هذا المقال”.

وأسند تقرير “الخليج أونلاين” معلوماته إلى مصادر مقربة من لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي.

يذكر أن الاتهامات الموجهة للسعودية باستخدام أسلحة محرمة دوليا ليست بجديدة، لا سيما الأحاديث عن استعمال الرياض قنابل عنقودية في قصف مناطق الحوثيين في اليمن، وهو ما يخلف ضحايا مدنيين.

ولم يصدر تعليق رسمي عن الجانب السعودي أو الإسرائيلي، حول التقرير الذي يتهم الأخيرة بتزويد الرياض بأسلحة محرمة دوليا.