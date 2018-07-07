لردع الطائرات الورقية ..موشيه يعالون يدعو لحرق حقول الفلسطينيين في غزة

دعا وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعالون إلى تنفيذ سياسة “العين بالعين” مع قطاع غزة لصد الطائرات والبالونات الورقية الحارقة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن يعالون قوله: “يجب أن ننقل لحماس رسالة واضحة بأنه لا يجب عليها الاستمرار في السلوك الحاصل على حدود غزة”.

وقال: “يجب مقابلة إحراق حقول الإسرائيليين بإحراق الحقول الزراعية في غزة، واتباع طريقة جديدة أمام حماس عنوانها: العين بالعين”.

وانتقد التهديدات “الجوفاء” التي يطلقها بعض القادة الإسرائيليين ضد حماس؛ “لأنها تمس بالردع الإسرائيلي”.

وزاد: “ليس هناك من حل عسكري سحري أمام حماس وفق صيغة ضربة وانتهى الأمر، لكن كان يجب على الحكومة الإسرائيلية المسارعة لمعالجة ظاهرة الطائرات الورقية منذ أن بدأت صغيرة، وتشمل تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا بسببها”.

وأكد يعالون أن “الحديث عن تصفية حماس مجرد كلام يضر بنا فقط. الإنذارات النهائية الموجهة لحماس تتسبب بالأذى للردع الذي حققناه منذ انتهاء الحرب الأخيرة”.

وبرأيه؛ “الحل مع الفلسطينيين في غزة يجب أن يكون حول منحهم حكما ذاتيا فقط، مقابل اتباع سياسة العصا والجزرة معهم، رغم أن حماس لا يعنيها كثيرا حدود العام 1967، هي تسعى نحو تل أبيب، عسقلان، ويعني حق العودة، وهو ما يجب توضيحه للمجتمع الدولي”.