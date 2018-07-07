صدور العدد الأول من سلسلة هذه هي إسرائيل

أصدرت مؤسسة القدس الدولية العدد الأول من سلسلة هذه هي “إسرائيل” والتي جاءت تحت عنوان “من النّكبة إلى محمّد أبو خضير: الإحراقُ عقيدة صهيونيّة” والتي تتناول أبرز جرائم الاحتلال بواسطة الإحراق منذ احتلال فلسطين إلى اليوم.

وتكشف السلسلة الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي القائم على الإرهاب والإجرام، وتظهر مظلومية الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الصهاينة.

وتؤكد المؤسسة أن الإرهاب الصهيوني عقيدة متأصلة في الفكر الصهيوني القائم على اجتثاث كل من هو ليس يهودي حتى ولو كان ذلك بأبشع الوسائل.

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