مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جراء ارتفاع الحرارة .. الثعابين تقتل شابا وتلدغ 4 آخرين في مصر

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