مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جرينتش+2 11:15
بعد افتراق 17عاماً ..هند صبري تشارك احمد عز بطولة فيلم “الممر”

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