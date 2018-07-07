مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
أهم العناوين
جرينتش+2 11:15
 بعدما تحولت الى كابوس .. اهالي طلبة المدارس الخاصة يناشدون الحكومة التدخل لخفض رسومها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني