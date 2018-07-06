مفاجأة.. تأجيل - وربما الغاء - زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً
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جرينتش+2 11:38
بعد انهيار قوات المسلحين ..الجيش السوري يسيطر اليوم على معبر “نصيب” ومعظم المخافر الحدودية مع الأردن

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