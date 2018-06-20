“نيويورك تايمز” تعتبر بيع أرامكو تهديداً جدياً لمستقبل السعودية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن من بين الخطط التي أعلنها ولي العهد السعودي، إدراج عملاق النفط السعودي؛ شركة أرامكو النفطية في البورصة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الفكرة التي ما زالت تنتظر ساعة الصفر للبدء بها، يمكن أن تعرض أكبر شركة في العالم في مجال النفط للخطر، وأيضاً تعرض مستقبل السعودية للخطر, لكونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قراراً سيادياً سعودياً خالصاً.

وقالت الصحيفة يعتبر طرح أرامكو للاستثمار أحد العروض التي ينتظرها الجميع ويترقبون لحظة إعلانه، فهذه الشركة العملاقة يقدر رأسمالها بنحو تريليوني دولار، لكن بيع أسهم الشركة سيجعلها أكثر عرضة للقوى الخارجية.

وتابعت تقول: «الآن ومع وصول أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل؛ فإن هناك ضغوطاً تمارس على السعودية وشركة أرامكو من أجل زيادة الإنتاج، وهو أمر قد يجعلها في خلاف مع بعض الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعهم الأسبوع القادم.